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Вассерман прокомментировал увольнение саратовского министра после слов о прожиточном минимуме

Публицист, политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал увольнение саратовского министра труда, занятости и миграции Натальи Соколовой после слов о прожиточном минимуме. Вассерман заявил, что в данном случае необходимо рассматривать два фактора: чиновник либо не знает уровень прожиточного минимума, установленного в регионе и, как следствие не соответствует занимаемой должности, либо знает и сознательно лжет.

Вассерман прокомментировал увольнение саратовского министра после слов о прожиточном минимуме


«Человек, который сознательно и публично лжет, не должен иметь никакого отношения к государственной службе, - отметил публицист в комментарии корреспонденту «Народных новостей России». - В обоих случаях отстранение Соколовой совершенно справедливо».

Во время заседания комитета по социальной политике Думы Саратовской области между Натальей Соколовой и депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко разгорелся спор. По мнению чиновницы, 3,5 тысяч рублей вполне достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей и на эту сумму вполне можно прожить один месяц. Более того, этих средств достаточно для питания «макарошками и фруктами».
Видеозапись дебатов вызвала общественный резонанс.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял решение уволить министра с занимаемой должности. По его словам, подобное поведение недопустимо. Он отметил, что подобные меры и в дальнейшем будут приниматься к тем, кто забывает об ответственности перед людьми.


 
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Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:00

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