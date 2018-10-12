АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде влияет на успех любого бизнеса
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

В Китае у однополых пар мышей ученые вывели потомство

Китайские ученые смогли вывести потомство у однополых пар мышей. Потомство было получено, как у пары самок, так и у пары самцов, но у последних более 98% эмбрионов погибли на стадии развития.

В Китае у однополых пар мышей ученые вывели потомство


У всех млекопитающих партеногенез не может возникнуть без участия половых клеток обоих родителей. Однако ученые из Китайской академии наук под руководством Ху Баояна решили воспользоваться технологией CRISPR для подавления трех генов у самок мышей. Затем модифицированную ДНК пересаживали суррогатным матерям, у которых из 210 эмбрионов до конечной стадии развития доживали только 14%.

С самцами дело обстояло намного сложнее. У них редактированию подверглись уже шесть генов, а из 1023 модифицированных таким образом эмбрионов выжили 1,2%. Изменения условий эксперимента и редактирование дополнительного седьмого гена к положительным результатам не привели, потомство самцов погибало в течение 48 часов. По словам ученых, подобный способ однополого размножения в будущем может помочь спасти вымирающие виды животных.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова побила рекорд Гуфа в iTunes
Медики составили список самых полезных продуктов
В Китае у однополых пар мышей ученые вывели
На Кипре госпитализирована звезда «Дома-2» Ирина
Елена Суржикова сообщила о состоянии Николая
Министр из Саратова заявила, что можно прожить на
Ученые: Пиво способно предотвратить рак печени и
Звезда сериала «Оттепель» - Паулина Андреева,
Разработчики представили защищенные часы Garmin
Репер Канье Уэст продемонстрировал свой пароль
Учёные выяснили, что яйца понижают давление и
Apple: iOS 12 опередила iOS 11 по скорости
Оксана Фандера опубликовала в Instagram архивный
Samsung планирует выпустить первый смартфон со
Лицо Анны Михалковой чуть не пострадало от взрыва
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде
Академический ансамбль имени Александрова
Ксения Шойгу организовала “Гонки героев” показала
Противозачаточный препарат привёл к полному
В Сургуте разломы земной коры привели к массовым
Анастасия Макеева: «Бывший муж не претендовал на
Упавший на Луну огромный астероид озадачил многих
Жителя Швеции напугали доносившиеся с неба
Женщина в Кемеровской области нанесла мужчине
В Приморье проверят предпринимателя из Артема,
Влада Соколовского подозревают в романе с
Графен оказался самым безопасным красителем для
«Чайф» этой зимой планирует завершить запись
Батрудинов отказался снова сниматься в новом шоу
Шантажист за компрометирующее видео вымогает
Просмотреть все новости