В Китае у однополых пар мышей ученые вывели потомство

У всех млекопитающих партеногенез не может возникнуть без участия половых клеток обоих родителей. Однако ученые из Китайской академии наук под руководством Ху Баояна решили воспользоваться технологией CRISPR для подавления трех генов у самок мышей. Затем модифицированную ДНК пересаживали суррогатным матерям, у которых из 210 эмбрионов до конечной стадии развития доживали только 14%.С самцами дело обстояло намного сложнее. У них редактированию подверглись уже шесть генов, а из 1023 модифицированных таким образом эмбрионов выжили 1,2%. Изменения условий эксперимента и редактирование дополнительного седьмого гена к положительным результатам не привели, потомство самцов погибало в течение 48 часов. По словам ученых, подобный способ однополого размножения в будущем может помочь спасти вымирающие виды животных.