Смартфон Samsung Galaxy Note9 впервые в России развил рекордную скорость мобильного интернета

Представители «Мегафона» заявили, что в России при тестировании впервые была зафиксирована рекордная скорость на коммерческом смартфоне в мобильной сети лицензируемого частного спектра. Отмечается, что подключение осуществлялось к сети 4G LTE cat.18 с применением трёх несущих по 20 МГц модуляции 256QAM, MIMO 4x4, а также программного обеспечения Nokia, выступающего в качестве производителя сетевого оборудования.В частности, смартфон Galaxy Note9 смог развить скорость 1,059 Гбит/с. Специалисты измерения проводили при помощи специального комплекса на устройстве. Гаджет оснащён SoC Exynos 9810 с LTE-модемом cat.18, теоретически, это может обеспечить скорость при скачивании до 1,2 Гбит/с, а при загрузке 200 Мбит/с.