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Смартфон Samsung Galaxy Note9 впервые в России развил рекордную скорость мобильного интернета

Смартфон Samsung Galaxy Note9 смог развить в России рекордную скорость в сети мобильного интернета. Впервые гаджет преодолел рубеж в 1 Гбит/с. Скорость передачи данных измерил оператор «Мегафон» совместно с компанией Samsung.
Смартфон Samsung Galaxy Note9 впервые в России развил рекордную скорость мобильного интернета

Представители «Мегафона» заявили, что в России при тестировании впервые была зафиксирована рекордная скорость на коммерческом смартфоне в мобильной сети лицензируемого частного спектра. Отмечается, что подключение осуществлялось к сети 4G LTE cat.18 с применением трёх несущих по 20 МГц модуляции 256QAM, MIMO 4x4, а также программного обеспечения Nokia, выступающего в качестве производителя сетевого оборудования.

В частности, смартфон Galaxy Note9 смог развить скорость 1,059 Гбит/с. Специалисты измерения проводили при помощи специального комплекса на устройстве. Гаджет оснащён SoC Exynos 9810 с LTE-модемом cat.18, теоретически, это может обеспечить скорость при скачивании до 1,2 Гбит/с, а при загрузке 200 Мбит/с.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 14:36

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