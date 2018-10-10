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Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина поздравила в Instagram сына с 10-летием

Екатерина Скулкина очень редко делится с поклонниками в Instagram снимками своей семьи. В честь 10-летия наследника Олега звезда Comedy Woman сделала исключение, написав трогательное поздравление.

Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина поздравила в Instagram сына с 10-летием


Актриса под фото с сыном нежно обратилась к нему. Звезда написала, что 10.10.2018 года самому любимому мужчине в ее жизни исполняется 10 лет. Артистка отметила, что любовь к нему день за днем, год за годом становится только сильнее и глубже. По ее словам, лучшее, что она сделала в жизни - это родила сына. Пост знаменитости в течение четырнадцати часов собрал свыше 30 тысяч отметок «Мне нравится» и около 300 комментариев. Фолловеры присоединились к поздравлениям актрисы, пожелав ее наследнику, расти счастливым и здоровым.

Стоит напомнить, что Екатерина Скулкина на протяжении многих лет находится в счастливом браке с Денисом Васильевым. Актриса познакомилась с супругом еще в студенческие годы.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:15

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