Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина поздравила в Instagram сына с 10-летием

Актриса под фото с сыном нежно обратилась к нему. Звезда написала, что 10.10.2018 года самому любимому мужчине в ее жизни исполняется 10 лет. Артистка отметила, что любовь к нему день за днем, год за годом становится только сильнее и глубже. По ее словам, лучшее, что она сделала в жизни - это родила сына. Пост знаменитости в течение четырнадцати часов собрал свыше 30 тысяч отметок «Мне нравится» и около 300 комментариев. Фолловеры присоединились к поздравлениям актрисы, пожелав ее наследнику, расти счастливым и здоровым.Стоит напомнить, что Екатерина Скулкина на протяжении многих лет находится в счастливом браке с Денисом Васильевым. Актриса познакомилась с супругом еще в студенческие годы.