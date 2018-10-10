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В Сети появились рендеры смартфона Huawei Enjoy Max

Эван Блэсс, являющийся известным искателем утечек, поделился в Сети рендерами Huawei Enjoy Max. Смартфон является версией огромного гаджета Honor 8X Max.

В Сети появились рендеры смартфона Huawei Enjoy Max


Отличительной чертой Huawei Enjoy Max является кожаная задняя панель, а также чипсет Snapdragon 670. Устройство выпустят в черной, белой, а также коричневой расцветке. Версия Honor 8X Max оснащается дисплеем на 7,12 дюймов с разрешением на 2244х1080 пикселей. ОЗУ смартфона составляет 4 ГБ, ПЗУ - 128 ГБ. Емкость аккумуляторной батареи достигает 4900 мАч

Модель Honor 8X Max обладает основной сдвоенной камерой на 16 + 2 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп. В качестве процессора выступает Snapdragon 660 либо Snapdragon 636. Это зависит от версии устройства.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:35

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