В Сети появились рендеры смартфона Huawei Enjoy Max

Отличительной чертой Huawei Enjoy Max является кожаная задняя панель, а также чипсет Snapdragon 670. Устройство выпустят в черной, белой, а также коричневой расцветке. Версия Honor 8X Max оснащается дисплеем на 7,12 дюймов с разрешением на 2244х1080 пикселей. ОЗУ смартфона составляет 4 ГБ, ПЗУ - 128 ГБ. Емкость аккумуляторной батареи достигает 4900 мАчМодель Honor 8X Max обладает основной сдвоенной камерой на 16 + 2 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп. В качестве процессора выступает Snapdragon 660 либо Snapdragon 636. Это зависит от версии устройства.