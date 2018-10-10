Врачи развеяли мифы о пользе некоторых продуктов при простуде

Многие считают, что малиновое варенье идеально подходит при простуде, безусловно, оно обладает массой полезных веществ, но при температуре тела выше 37,8 этот продукт противопоказан, так как обладает согревающим действием. При гриппе и ОРВИ могут навредить цитрусовые фрукты, так как в них содержится кислота, нарушающая усвоение аспирина, а также кислая среда благоприятна для размножения бактерий. Кроме того, не рекомендуется во время простудных заболеваний употреблять горячие напитки, а мёд следует есть ложкой и ничем не запивать.Куриный бульон простуженному человеку нужно готовить из тушки птицы хорошего качества. К сожалению, сейчас в магазинах продают мясо напичканное антибиотиками или другими вредными веществами. Больше всего опасных соединений содержится в костях, поэтому из курицы рекомендуется их вынимать.