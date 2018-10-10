Учёные: Эгоисты зарабатывают меньше альтруистов

Учёные провели глубокое изучение данных 60 тысяч человек. В результате исследования эксперты пришли к выводу, что заработки эгоистичных людей намного меньше, чем у альтруистов. Также специалисты выяснили, что в семьях эгоистов реже рождаются дети. При этом изначально многие считали, что люди, склонные к эгоизму, должны быть более состоятельными, так как в первую очередь они следуют своим интересам. Однако на самом деле всё оказалось с точностью наоборот.В раннем исследовании европейские учёные установили, что женщины альтруистичнее, чем мужчины. В результате эксперимента выяснилось, что представительницы прекрасного пола чаще делятся с окружающими деньгами, так как в их головном мозге в этот момент активируется система вознаграждения.