«В силу своего возраста я не готов к этим серьезностям»: Роман Капаклы высказался о детях

«Я, наверное, в силу своего возраста вообще не готов к этим всем серьезностям. Вот именно сознательно я не готов. Но у меня есть понимание того, что моя женщина хочет, моя женщина готова, соответственно, сразу становлюсь готовым и я. Если после свадьбы Марина скажет: «Ромочка, мой любимый, я хочу детей!», то это будет лишь вопросом времени», - сообщил Рома.

«Кстати, женщина еще может быть готова к детям, но не мужчина. Мне кажется, если даже в 40 лет мужчину перед фактом не поставить, он не будет готов», - подытожил участник.

Правда, если в испытываемых к девушке чувствах молодой человек не сомневается, то вот о таких серьезных вещах, как о зачатии детей, говорить и думать пока боится.Разумеется, его смущает то, что у него нет необходимого фундамента, чтобы обеспечить себя и жену с ребенком, но он не видит в этом преграды, и если будет необходимо, то готов работать на двух работах одновременно, дабы семья ни в чем не нуждалась.По словам Капаклы, он считает себя реалистом и понимает, что рождение ребенка и станет той самой мотивацией, чтобы поскорее встать на ноги.