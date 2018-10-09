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«В силу своего возраста я не готов к этим серьезностям»: Роман Капаклы высказался о детях

Несколько дней назад участники телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы и Марина Африкантова вернулись из отпуска на Поляну. В очередной раз они ездили в Санкт-Петербург, где общались с родственниками и друзьями парня, а также поняли, что созданы друг для друга.

Правда, если в испытываемых к девушке чувствах молодой человек не сомневается, то вот о таких серьезных вещах, как о зачатии детей, говорить и думать пока боится.

«В силу своего возраста я не готов к этим серьезностям»: Роман Капаклы высказался о детях

«Я, наверное, в силу своего возраста вообще не готов к этим всем серьезностям. Вот именно сознательно я не готов. Но у меня есть понимание того, что моя женщина хочет, моя женщина готова, соответственно, сразу становлюсь готовым и я. Если после свадьбы Марина скажет: «Ромочка, мой любимый, я хочу детей!», то это будет лишь вопросом времени», - сообщил Рома.

Разумеется, его смущает то, что у него нет необходимого фундамента, чтобы обеспечить себя и жену с ребенком, но он не видит в этом преграды, и если будет необходимо, то готов работать на двух работах одновременно, дабы семья ни в чем не нуждалась.

«В силу своего возраста я не готов к этим серьезностям»: Роман Капаклы высказался о детях

По словам Капаклы, он считает себя реалистом и понимает, что рождение ребенка и станет той самой мотивацией, чтобы поскорее встать на ноги.

«Кстати, женщина еще может быть готова к детям, но не мужчина. Мне кажется, если даже в 40 лет мужчину перед фактом не поставить, он не будет готов», - подытожил участник.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:33

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