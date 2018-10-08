Зрители «Дома-2» просят Алену Савкину одеться

«У неё кроме этой ночной рубашки есть что нить другое? Только в ней и ходит», «Как не покажут она все в ночнушке ходит, позорище на всю страну», «Она когда-нибудь будет одеваться???», «Да если бы ещё красивая ночнушка была, а это как потертая тряпка... Позорище», «Если ей нравится эта ночнушка, ладно. Но можно же на нее надеть какой нибудь халат», «Сколько смотрю проект, никогда ни видела, чтобы девушки позволяли себе ходить целыми днями на камеру в сорочке», - пишут они в соцсетях.

Ведущие реалити-шоу делают все для того, чтобы Илья и Алена нашли общий язык и ради сына перестали обливать друг друга грязью, однако те даже слышать об этом не хотят. Яббаров уверен, что роман с Савкиной был ошибкой, а Маргарита Ларченко, с которой он сейчас в паре, является его судьбой, и именно с ней у него получится создать крепкую и полноценную семью.Что касается беременной девушки, то она совсем не жалеет, что в свои 22 года носит под сердцем малыша. Она считает, что еще встретит такого мужчину, который искренне полюбит и будет готов воспитывать ее ребенка.Вот только зрители телестройки считают, что если Алена не пересмотрит свой гардероб, то так и останется матерью-одиночкой. Все дело в том, что участница который месяц подряд ходит в одной и той же ночнушке, через которую просвечивается ее грудь.