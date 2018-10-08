Дарья Пынзарь только после родов узнала, что такое счастье

«Сейчас многие женщины решают откладывать рождение ребёнка на потом. Типа сначала карьера, а потом роды, у меня есть подруги, которые придерживаются этого мнения. Типа только в молодости можно сделать карьеру и дети — это обуза. Я спорю просто с пеной у рта, что пока нет детей ты в принципе не знаешь, что такое счастье, я правда так считаю, и ребёнок лично для меня это стимул быть лучше», - написала Даша.

«Я абсолютно согласна)) Дети это смысл жизни и огромное счастье», «Я против ранних родов. Намного проще поднимать ребёнка, когда уже есть деньги. Сначала надо встать на ноги, сделать карьеру, определиться с жильем и потом за аистом», «Рожать нужно тогда, когда пара готова, и готова не только в финансовом плане, в моральном тоже», «А я согласна с Дарьей, надо становиться мамой пока организм молодой и здоровый, а не к 40 годам, когда уже бабушкой надо быть или около того, чем здоровее организм, тем здоровее ребеночек», - высказались они в комментариях.

Недавно на своей странице в социальной сети Instagram молодая женщина опубликовала фото с ребенком, а в описании к нему рассказала, как сильно ругается с подружками, когда тема касается потомства.По ее словам, иногда ссоры с подружками доходят до того, что они сильно обижаются друг на друга и могут не разговаривать по несколько дней подряд.Мнение подписчиков по поводу беременности в период, когда можно строить карьеру, разделились. Одни согласились с Пынзарь, а другие заявили, что детей нужно рожать в достатке, чтоб дать им все, и они ни в чем бы не нуждались.