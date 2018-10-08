Влад Топалов растрогал поклонников фото с беременной Региной Тодоренко в Instagram

Комментируя снимок, певец поздравил свою девушку с выходом второго сезона ее собственного телешоу. Влад Топалов обрадовался, что Регина Тодоренко сумела показать гостей программы с новой стороны, при этом сделать выпуски музыкальными и смешными. С беременной ведущей работает отличная команда, которая трудится с утра до вечера, чтобы подготовить хороший материал.В течение двух часов пост оценили более 23 тысяч пользователей соцсети. В комментариях фолловеры обрадовались успеху украинской телеведущей, а также присоединились к поздравлениям. Подписчиков умилило то, с какой нежностью Влад Топалов поддерживает Регину Тодоренко.