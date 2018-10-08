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Влад Топалов растрогал поклонников фото с беременной Региной Тодоренко в Instagram

Влад Топалов обнародовал в своем Instagram-аккаунте фото, на котором он обнимает свою возлюбленную Регину Тодоренко. Отечественный певец растрогал многих поклонников этой публикацией.

Влад Топалов растрогал поклонников фото с беременной Региной Тодоренко в Instagram

Комментируя снимок, певец поздравил свою девушку с выходом второго сезона ее собственного телешоу. Влад Топалов обрадовался, что Регина Тодоренко сумела показать гостей программы с новой стороны, при этом сделать выпуски музыкальными и смешными. С беременной ведущей работает отличная команда, которая трудится с утра до вечера, чтобы подготовить хороший материал.

Влад Топалов растрогал поклонников фото с беременной Региной Тодоренко в Instagram

В течение двух часов пост оценили более 23 тысяч пользователей соцсети. В комментариях фолловеры обрадовались успеху украинской телеведущей, а также присоединились к поздравлениям. Подписчиков умилило то, с какой нежностью Влад Топалов поддерживает Регину Тодоренко.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:30

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