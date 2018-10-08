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Любоваться звездопадом Ориониды можно до 7 ноября

Астрономы сообщили, что любоваться красотой звездопада Ориониды можно до 7 ноября. Но пик активности этого события приходится на 20 и 21 октября.

Любоваться звездопадом Ориониды можно до 7 ноября

Эксперты считают звездопад Ориониды наиболее зрелищным астрономическим событием. В этот период жители Земли могут по достоинству оценить крупные размеры метеоров, их яркость в момент падения и сгорания в земной атмосфере, особое мерцание и скорость полета. Как следует из названия, «звезды» будут прилетать из созвездия Ориона. Точнее речь идет о метеорах, движение которых для земного наблюдателя будет визуально исходить из этого района космоса.

Что касается астрологии, то эксперты в этой сфере прогнозируют наступление благоприятного периода для нормализации отношений у влюбленных пар. Звездопад вызывает прилив эмоций, которые могут выражаться не только в позитивных изменениях. Главное, держать себя в руках, признавая влияние космических энергий, резюмируют специалисты.


 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 04:00

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