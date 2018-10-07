Компания Intel 8 октября презентует процессоры нового поколения

Завтра состоится долгожданный дебют процессоров Intel Core девятого поколения, известные также под названием Coffee Lake Refresh, однако какие именно модели представят разработчики, пока не сообщается. По предположению экспертов, компания продемонстрирует восьмиядерные процессоры Core i9-9900K и Core i7-9700K, а также шестиядерную модель Core i5-9600K.Компания Intel наряду с настольными процессорами должна представить новую платформу. В частности, это набор микросхем Intel Z390, на базе которых разработчики подготовили материнские платы для своих изделий. Ожидается, что наряду с Coffee Lake Refresh будет представлена обновлённая линейка Skylake-X, и, судя по слухам, в неё войдут процессоры, имеющие до 22 ядер.