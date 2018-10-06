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В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

В конце сентября МВД ввело новые правила регистрации автомобильного транспорта и прицепов к ним. 6 октября эти правила вступили в законную силу, и начался срок их действия.
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Разрешено ставить на учёт транспортные средства с электронными ПТС. С 1 ноября 2019 года их использование для новых машин станет обязательным. Выданные раньше ПТС действуют без ограничения по срокам, но желание заменить на электронные только приветствуется. Новые правила облегчат жизнь автолюбителям, если придётся менять двигатель. После прохождения технического осмотра автомобиля, информация о номере двигателя внесётся в паспорт ТС и автоматически добавится в систему Госавтоинспекции. Новый мотор обязательно должен быть такой же модели и типа как старый, не находиться в розыске и иметь «родную» заводскую маркировку.

Госзнаки автомобиля после его продажи владелец может хранить 360 дней. Новые правила касаются и такого момента, когда у ТС есть два или более владельца. Теперь все собственники машины имеют право одновременно написать заявление в ГИБДД и дать согласие на регистрацию. Согласно принятых правил, ТС можно ставить на учёт и по паспорту и по временному удостоверению.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:15

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