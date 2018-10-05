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Улучшенная гибридная консоль Nintendo Switch 2 выйдет в 2019 году

Компания Nintendo выпустит в 2019 году улучшенную версию гибридной консоли Switch. Технические характеристики Nintendo Switch 2 пока не объявлены, однако согласно слухам устройство может получить новый ЖК-дисплей с разрешением 1280 × 720 пикселей и более мощную «начинку».
Улучшенная гибридная консоль Nintendo Switch 2 выйдет в 2019 году

Оригинальная версия гибридной консоли Nintendo Switch вышла в продажу в марте нынешнего года. Запуск устройства для японской компании оказался одним из самых лучших за всю историю существования, по всему миру было реализовано более 20 млн экземпляров приставки.

Кроме того, многие разработчики игр стали переносить на портативную приставку свои популярные франшизы (Diablo 3, Wolfenstein и т.д.). Но, учитывая, что консоль позиционирует себя, как гибридное устройство, мощностей для раскрытия современных видеоигр ей не хватало. Возможно, по этой причине Nintendo собирается выпустить вторую ревизию, которая может получить 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти, а также поддержку 4K разрешения. Ожидается, что новинка поступит в продажу уже летом 2019 года.


 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 17:20

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