Улучшенная гибридная консоль Nintendo Switch 2 выйдет в 2019 году

Оригинальная версия гибридной консоли Nintendo Switch вышла в продажу в марте нынешнего года. Запуск устройства для японской компании оказался одним из самых лучших за всю историю существования, по всему миру было реализовано более 20 млн экземпляров приставки.Кроме того, многие разработчики игр стали переносить на портативную приставку свои популярные франшизы (Diablo 3, Wolfenstein и т.д.). Но, учитывая, что консоль позиционирует себя, как гибридное устройство, мощностей для раскрытия современных видеоигр ей не хватало. Возможно, по этой причине Nintendo собирается выпустить вторую ревизию, которая может получить 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти, а также поддержку 4K разрешения. Ожидается, что новинка поступит в продажу уже летом 2019 года.