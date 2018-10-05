Тимур Еремеев в интервью прокомментировал действия Карины Мишулиной

Артист заявил, что над Кариной Мишулиной уже смеются. Актриса своими жалобами и заявлениями на протяжении года тиранит Следственный комитет, прокуратуру и суды. По словам Тимура Еремеева, артистка недавно добралась даже до Владимира Путина. Артист регулярно получает от знакомых и друзей ссылки на интервью дочери Спартака Мишулина, в которых она рассказывает "очередные фантазии", где присутствует одна фраза: "Тимур плохой". Актер не понимает, как это может повлиять на его родство с его отцом. Тимур Еремеев отметил, что этот скандал на его карьере никак не отразился. Однако мечтает, чтобы данная «шумиха» быстрее закончилась. Артист убежден, для Карины Мишулиной так будет лучше, совершенно напрасно она затеяла историю с повторной экспертизой, так как эти манипуляции артистки также недавно вскрылись.Тимур Еремеев признался, что совсем не обижен на актрису, однако "противное чувство неприязни" у него присутствует. Артист сообщил, что очередное судебное разбирательство приняло решение в его пользу, и он больше ничего не собирается доказывать Карине Мишулиной.