Nokia представила новый смартфон Nokia 7.1 с трендовым дизайном

Смартфон обновлён новым экраном PureDisplay, по диагонали составляет 5,84 дюйма, дисплей с разрешением Full HD+. Экран с улучшенной передачей цвета, что позволяет пользоваться смартфоном с большим удовольствием.Встроенный процессор Qualcomm Snapdragon 636 имеет восемь ядер, с встроенным графическим ускорителем. Защищает экран стекло Corning Gorilla Glass 3. Батарея ёмкостью 3060 мА*ч.Изюминкой данной модели является дизайн и двойная камера. Снимки получаются чёткие и яркие. Два варианта цвета: серый и синий. Nokia 7.1 управляется ОС Android.Стоит новая модель 349 долларов. Известна дата продаж - 28 октября, а заказ можно сделать уже сегодня.