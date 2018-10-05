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Nokia представила новый смартфон Nokia 7.1 с трендовым дизайном

Компания HMD Global представила новый смартфон Nokia 7.1 среднего уровня, в котором есть своя изюминка. Предварительные заказы можно сделать уже сегодня.
Nokia представила новый смартфон Nokia 7.1 с трендовым дизайном

Смартфон обновлён новым экраном PureDisplay, по диагонали составляет 5,84 дюйма, дисплей с разрешением Full HD+. Экран с улучшенной передачей цвета, что позволяет пользоваться смартфоном с большим удовольствием.

Встроенный процессор Qualcomm Snapdragon 636 имеет восемь ядер, с встроенным графическим ускорителем. Защищает экран стекло Corning Gorilla Glass 3. Батарея ёмкостью 3060 мА*ч.

Изюминкой данной модели является дизайн и двойная камера. Снимки получаются чёткие и яркие. Два варианта цвета: серый и синий. Nokia 7.1 управляется ОС Android.

Стоит новая модель 349 долларов. Известна дата продаж - 28 октября, а заказ можно сделать уже сегодня.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:29

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