Nokia представила новый смартфон Nokia 7.1 с трендовым дизайном
Компания HMD Global представила новый смартфон Nokia 7.1 среднего уровня, в котором есть своя изюминка. Предварительные заказы можно сделать уже сегодня.
Смартфон обновлён новым экраном PureDisplay, по диагонали составляет 5,84 дюйма, дисплей с разрешением Full HD+. Экран с улучшенной передачей цвета, что позволяет пользоваться смартфоном с большим удовольствием.
Встроенный процессор Qualcomm Snapdragon 636 имеет восемь ядер, с встроенным графическим ускорителем. Защищает экран стекло Corning Gorilla Glass 3. Батарея ёмкостью 3060 мА*ч.
Изюминкой данной модели является дизайн и двойная камера. Снимки получаются чёткие и яркие. Два варианта цвета: серый и синий. Nokia 7.1 управляется ОС Android.
Стоит новая модель 349 долларов. Известна дата продаж - 28 октября, а заказ можно сделать уже сегодня.
Смартфон обновлён новым экраном PureDisplay, по диагонали составляет 5,84 дюйма, дисплей с разрешением Full HD+. Экран с улучшенной передачей цвета, что позволяет пользоваться смартфоном с большим удовольствием.
Встроенный процессор Qualcomm Snapdragon 636 имеет восемь ядер, с встроенным графическим ускорителем. Защищает экран стекло Corning Gorilla Glass 3. Батарея ёмкостью 3060 мА*ч.
Изюминкой данной модели является дизайн и двойная камера. Снимки получаются чёткие и яркие. Два варианта цвета: серый и синий. Nokia 7.1 управляется ОС Android.
Стоит новая модель 349 долларов. Известна дата продаж - 28 октября, а заказ можно сделать уже сегодня.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:29