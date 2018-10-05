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Bugatti планируют выпустить кроссовер

Президент компании Bugatti Вольфганг Дюрхаймер обдумывает возможность создания кроссовера. Источники говорят о том, что он планирует убедить совет директоров Volkswagen спонсировать его проект.
Bugatti планируют выпустить кроссовер

С учетом стартовавшего Парижского автосалона, сейчас самое подходящее время экспериментировать, создавать автомобили разного типа. Впрочем, основная часть капитала предполагаемых спонсоров на данный момент сосредоточена на электрокарах от Volkswagen, в связи с чем эксперименту едва ли суждено случиться. По мнению аналитиков, единственный шанс Дюрхайиера убедить совет в поддержке – это предоставить идею, которой еще нет аналогов.

Напомним, что президент Bugatti неоднократно заявлял, что все деньги, которые будут заработаны его компанией, в ней же и останутся. В свете последних событий, становится ясно, что денег у компании на создание кроссовера, который сможет конкурировать с такими брендами, как Bentleу и Rolls-Royce, на текущий момент нет. Что более важно, транспорт должен сохранить стиль производителя, а также содержать в себе некоторые элементы “зеленого тренда”, в том числе гибридную силовую установку.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 00:02

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