Вышел первый трейлер фильма «Вице-президент» с Кристианом Бейлом
Трейлер ленты «Вице-президент» уже появился на просторах Сети. Кристиан Бейл сыграл главную роль в фильме, и для этого ему пришлось поправиться на 10 кг.
Сюжет фильма основан на реальных событиях. В нем рассказывается о жизни известного политика Дика Чейна, который работал вместе с Джорджем Бушем и Ричардом Никсоном. Кристиан Бейл, между тем, известен своим упорством. Ради главных ролей в кино он периодически сбрасывает вес, а потом его набирает, уже для появления в следующей картине.
В мировом прокате фильм появится с 25 декабря.
Сюжет фильма основан на реальных событиях. В нем рассказывается о жизни известного политика Дика Чейна, который работал вместе с Джорджем Бушем и Ричардом Никсоном. Кристиан Бейл, между тем, известен своим упорством. Ради главных ролей в кино он периодически сбрасывает вес, а потом его набирает, уже для появления в следующей картине.
В мировом прокате фильм появится с 25 декабря.
Культура
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:24