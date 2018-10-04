Вышел первый трейлер фильма «Вице-президент» с Кристианом Бейлом

Сюжет фильма основан на реальных событиях. В нем рассказывается о жизни известного политика Дика Чейна, который работал вместе с Джорджем Бушем и Ричардом Никсоном. Кристиан Бейл, между тем, известен своим упорством. Ради главных ролей в кино он периодически сбрасывает вес, а потом его набирает, уже для появления в следующей картине.В мировом прокате фильм появится с 25 декабря.