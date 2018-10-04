Астроном снял на видео движущийся по поверхности Луны загадочный НЛО
Астроному удалось запечатлеть на видео загадочный НЛО, который осуществлял движение по поверхности Луны. Объект имел овальную форму и казался черным, а прокомментировать ситуацию уже успел уфолог Скотт Уоринг.
Как пояснил конспиролог, запись получена посредством телескопа, который разыскивал кратеры. По мнению Уоринга, НЛО похож на другие схожие объекты “инопланетного происхождения”, которые неоднократно фиксировались у поверхности Луны и на просторах космоса. Уфолог убежден, что это лишь очередное доказательство того, что внеземные цивилизации являются не вымыслом, а реальностью, с которой вскоре предстоит столкнуться человечеству.
Астроном, снявший ролик, и сам оказался поражен тем, что ему пришлось увидеть. Своими наблюдениями он решил поделиться с другими, поэтому даже попытался масштабировать таинственный НЛО. Автор материала добавил, что после того, как пропал свет от Луны, обнаружить объект больше не представлялось возможным.
Как пояснил конспиролог, запись получена посредством телескопа, который разыскивал кратеры. По мнению Уоринга, НЛО похож на другие схожие объекты “инопланетного происхождения”, которые неоднократно фиксировались у поверхности Луны и на просторах космоса. Уфолог убежден, что это лишь очередное доказательство того, что внеземные цивилизации являются не вымыслом, а реальностью, с которой вскоре предстоит столкнуться человечеству.
Астроном, снявший ролик, и сам оказался поражен тем, что ему пришлось увидеть. Своими наблюдениями он решил поделиться с другими, поэтому даже попытался масштабировать таинственный НЛО. Автор материала добавил, что после того, как пропал свет от Луны, обнаружить объект больше не представлялось возможным.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:29