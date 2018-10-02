Юлия Меньшова порадовала фанатов снимками из 90-х в коротком мини

Фолловеры не стали скрывать восторг от увиденного и написали в комментариях множество комплиментов в адрес Юлии Меньшовой. Первые три снимка телеведущей выполнены в монохроме, четвёртый уже более современный, но всё равно «оттуда», из далёких 90-х.Фанаты обратили внимание на поразительное сходство Юлии Меньшовой и её мамы, звезды мелодрамы «Москва слезам не верит» Веры Алентовой. Также Instagram-подписчики отметили, что киноактрисе к лицу длинные волосы.