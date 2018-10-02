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Юлия Меньшова порадовала фанатов снимками из 90-х в коротком мини

Следуя последним тенденциям моды, Юлия Меньшова также порадовала своих фанатов снимками из 90-х годов. Актриса и телепродюсер разместила ряд архивных фотографий в соцсети Instagram.

Юлия Меньшова порадовала фанатов снимками из 90-х в коротком мини


Фолловеры не стали скрывать восторг от увиденного и написали в комментариях множество комплиментов в адрес Юлии Меньшовой. Первые три снимка телеведущей выполнены в монохроме, четвёртый уже более современный, но всё равно «оттуда», из далёких 90-х.

Фанаты обратили внимание на поразительное сходство Юлии Меньшовой и её мамы, звезды мелодрамы «Москва слезам не верит» Веры Алентовой. Также Instagram-подписчики отметили, что киноактрисе к лицу длинные волосы.


 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:01

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