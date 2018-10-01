Дана Борисова призналась в отношениях с мужчинами за деньги

Популярная телеведущая Дана Борисова неохотно вспоминает о своем непростом прошлом. Однако на телепередаче «Звезды сошлись», куда она была приглашена, Борисова призналась, что был в ее жизни период, когда ей приходилось встречаться с богатыми мужчинами не по любви. Однако таких встреч было не много, и на сегодняшний день звезда больше не занимается подобными вещами, и старается не говорить о прошлых ошибках.В студии присутствовала Мария Арбатова, которая высказалась достаточно прямо по поводу действий Борисовой в прошлом. По ее мнению, такие отношения можно отнести к категории проституции, потому что интимные услуги предоставлялись за вознаграждение. Большинство знаменитых гостей передачи были удивлены такому откровенному заявлению от телеведущей.Например, Олег Тактаров попросил прощения за то, что в свое время не дал ей заработать, когда состоятельные мужчины просили, чтобы он их свел. Но Тактаров отказывал им и отвечал, что Дана Борисова девушка высоких моральных принципов и подобными вещами не занимается. По мнению самой Борисовой, нет смысла скрывать факты из прошлого, если они имели место.