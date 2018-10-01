АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Так детально: Армаду 6 ярких НЛО сняли на видео в Австралии
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Дана Борисова призналась в отношениях с мужчинами за деньги

Российская телеведущая Дана Борисова в телепередаче «Звезды сошлись» призналась в своих отношениях с мужчинами за денежное «вознаграждение». По словам девушки, за одну встречу ей платили более 10 тыс. долларов.

Дана Борисова призналась в отношениях с мужчинами за деньги


Популярная телеведущая Дана Борисова неохотно вспоминает о своем непростом прошлом. Однако на телепередаче «Звезды сошлись», куда она была приглашена, Борисова призналась, что был в ее жизни период, когда ей приходилось встречаться с богатыми мужчинами не по любви. Однако таких встреч было не много, и на сегодняшний день звезда больше не занимается подобными вещами, и старается не говорить о прошлых ошибках.

В студии присутствовала Мария Арбатова, которая высказалась достаточно прямо по поводу действий Борисовой в прошлом. По ее мнению, такие отношения можно отнести к категории проституции, потому что интимные услуги предоставлялись за вознаграждение. Большинство знаменитых гостей передачи были удивлены такому откровенному заявлению от телеведущей.

Например, Олег Тактаров попросил прощения за то, что в свое время не дал ей заработать, когда состоятельные мужчины просили, чтобы он их свел. Но Тактаров отказывал им и отвечал, что Дана Борисова девушка высоких моральных принципов и подобными вещами не занимается. По мнению самой Борисовой, нет смысла скрывать факты из прошлого, если они имели место.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Кировской области В ДТП погибли 2 человека, 6
Ученые: Льды Антарктики отражают и испускают
Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition показал
Ольга Бузова обошла коллег по количеству наград
Дана Борисова призналась в отношениях с мужчинами
Самый быстрый Hyundai i30 Fastback N
Ученые: Приближающийся гигантский астероид
Мать Сергея Пынзаря выжила Дарью из ее московской
В Саратове 54-летний мужчина провалился в колодец
Так детально: Армаду 6 ярких НЛО сняли на видео в
Младшая сестра Ольги Бузовой может стать героиней
Новый флагман Huawei Enjoy 9 Plus получит чипсет
Компания Ford представит кроссовер Territory в
Валдис Пельш решил рассказать об обмане на
В Екатеринбурге мужчина выпал из окна и упал
Ученые изобрели способ "мысленной" связи между
Блогер рассмешил зрителей пародией на Сашу Черно
Гоген Солнцев вслед за своей пожилой супругой
Экс-участница шоу «Холостяк» Яна Верешкович
«Чистилище с непрофессиональными ведущими»:
Ученые рассказали, почему насекомые едят
Эксперты рассказали правила для покупки хорошего
Виктория Романец ни в чём себе не отказывает в
В магазинах появился неанонсированный плеер
Полина Гагарина удивила подписчиков своим нарядом
Эксперты рассказали о вреде замороженных овощей и
Смартфоны Samsung Galaxy P30 будут иметь название
Григорий Лепс приобрел автомобиль за семь млн
Новое поколение BMW X6 появится уже в следующем
Камерофон Oppo K1 появился в бенчмарке Geekbench
Просмотреть все новости