Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днем рождения

«Мирошечка, поздравляю тебя с днем рождения, наш нежный ласковый и добрый. Спасибо тебе наш мудрейшина, что показываешь нам, что в жизни есть огромное количество солнечных дней», - написал Жуков под снимком сына. На фотографии мальчик позирует на диване в стильной шляпе.Поклонники также присоединились к поздравлениям и пожелали сыну Сергея Жукова достижения всех целей. Публикация за считанные минуты собрала более 5 тысяч лайков.