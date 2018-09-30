АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Диета 5:2 поможет в борьбе с раком, диабетом и слабоумием
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днем рождения

Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днем рождения. Сегодня ребенку известного артиста исполняется 4 года.

Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днем рождения


«Мирошечка, поздравляю тебя с днем рождения, наш нежный ласковый и добрый. Спасибо тебе наш мудрейшина, что показываешь нам, что в жизни есть огромное количество солнечных дней», - написал Жуков под снимком сына. На фотографии мальчик позирует на диване в стильной шляпе.

Поклонники также присоединились к поздравлениям и пожелали сыну Сергея Жукова достижения всех целей. Публикация за считанные минуты собрала более 5 тысяч лайков.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились новые снимки смартфона Xiaomi Mi
Эксперты: Диета 5:2 поможет в борьбе с раком,
В пустыне Мавритании обнаружено наскальное
Chevrolet показал модификации новых вариантов
Флагман Huawei Mate 20 Pro получит функцию
В Санкт-Петербурге в одном из домов нашли голую и
Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днем
Ведущую «Замуж за Бузову» Кравец высмеяли из-за
В Иркутской области избили мужчину и бросили под
Ученые: Люди никогда не смогут поговорить с
Эксперт: Уязвимость iOS 12 позволяет хакерам
«Не мог держать даже ложку»: Вахтанг Кикабидзе
Эксперты назвали ТОП-5 быстро ломающихся
Эксперты назвали ТОП-10 самых захватывающих
Google выпустит первый планшет с Chrome OS под
«Я сплю с продюсером»: Агата Муцениеце «изменяет»
Новый Opel/Vauxhall Astra выйдет в 2021 году с
Диетологи: Снизить вес поможет богатая белком
Археологи: Цивилизация майа оказалась сложнее,
Флагманский синий смартфон Huawei Mate 20 Pro
Эксперты рассказали о вызывающей депрессию еде
Максим Галкин показал, как проводит время с детьми
Китайский регулятор TENAA опубликовал живые
Учёные разработали дешёвый способ создания
Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова
Эксперты определили 5 самых надежных электрокаров
Razer Phone 2 продемонстрировал свой дизайн на
«Меня штормило»: Наташа Королёва пережила кризис
Учёные: Визуализация поможет быстрее похудеть
Эксперты назвали нововведения, которые
Просмотреть все новости