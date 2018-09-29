Уфологи: Нибиру начала опасное воздействие на Землю

Воздействие планеты Нибиру учёные связывают с тем, что до сих пор входящие лучи нейтрино исходили только из космоса к Земле. Аномальное явление обнаружили в Антарктиде и зафиксировали увеличение собственной производительности потока нейтрино. К тому же, эти опаснейшие для нашей планеты лучи учёные смогли зафиксировать на глубине трёх километров в Арктике.По результатам полученных данных, выдвигаются самые разные модели прогнозирования. Чем же всё-таки появление входящих лучей нейтрино, исходящих из нашей Земли, закончится, пока ещё точно никто не знает. Эксперты не исключают тот факт, что земной шар готовится к глобальным катаклизмам.