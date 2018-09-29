Холдинг S8 Capital формирует мощную команду маркетологов – эксперты
Российский холдинг S8 Capital Армена Меружановича Саркисяна – многопрофильная группа компаний ритейлингового, телекоммуникационного, финансового и цифрового сектора – собирает мощную команду маркетологов. На сегодняшний день, маркетинг-team холдинга представляют бывшие ведущие специалисты «Вымпелкома», Сбербанка, «Евросети», «М.Видео» и «Альфа-банка». Об этом сообщает бизнес-портал Sostav.
Альберт Усманов – бывший глава департаментов цифрового маркетинга Сбербанка и «Альфа-банка», специалист b2b-маркетинга «ВКонтакте» будет отвечать за медиаактивы и цифровые каналы продаж холдинга.
Варвара Басанович – бывший директор по маркетингу в «Билайн» и ПАО «Вымпелком», уже возглавила операционный отдел маркетинга ТК «Центр» (бренд «Столото»).
Анастасия Горячева – бывший вице-президент по продвижению продуктов и услуг «Евросети» – будет ответственной за направление стратегического и операционного маркетинга. В 2017 году Горячева была включена в российский список «Топ-100 директоров по маркетингу».
Вероника Юкалова – креативный специалист европейского уровня, бывший директор отдела маркетинговых коммуникаций «Евросети», примет участие в разработке коммуникационных стратегий для брендов, входящих в активыхолдинга S8 Capital.
По мнению профильных экспертов, S8 Capital может сформировать самую мощную на российском рынке команду топ-маркетологов, пишет Sostav.
Альберт Усманов – бывший глава департаментов цифрового маркетинга Сбербанка и «Альфа-банка», специалист b2b-маркетинга «ВКонтакте» будет отвечать за медиаактивы и цифровые каналы продаж холдинга.
Варвара Басанович – бывший директор по маркетингу в «Билайн» и ПАО «Вымпелком», уже возглавила операционный отдел маркетинга ТК «Центр» (бренд «Столото»).
Анастасия Горячева – бывший вице-президент по продвижению продуктов и услуг «Евросети» – будет ответственной за направление стратегического и операционного маркетинга. В 2017 году Горячева была включена в российский список «Топ-100 директоров по маркетингу».
Вероника Юкалова – креативный специалист европейского уровня, бывший директор отдела маркетинговых коммуникаций «Евросети», примет участие в разработке коммуникационных стратегий для брендов, входящих в активыхолдинга S8 Capital.
По мнению профильных экспертов, S8 Capital может сформировать самую мощную на российском рынке команду топ-маркетологов, пишет Sostav.
Экономика
Добавил: admin Сегодня, 16:32