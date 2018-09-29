Холдинг S8 Capital формирует мощную команду маркетологов – эксперты

Альберт Усманов – бывший глава департаментов цифрового маркетинга Сбербанка и «Альфа-банка», специалист b2b-маркетинга «ВКонтакте» будет отвечать за медиаактивы и цифровые каналы продаж холдинга.Варвара Басанович – бывший директор по маркетингу в «Билайн» и ПАО «Вымпелком», уже возглавила операционный отдел маркетинга ТК «Центр» (бренд «Столото»).Анастасия Горячева – бывший вице-президент по продвижению продуктов и услуг «Евросети» – будет ответственной за направление стратегического и операционного маркетинга. В 2017 году Горячева была включена в российский список «Топ-100 директоров по маркетингу».Вероника Юкалова – креативный специалист европейского уровня, бывший директор отдела маркетинговых коммуникаций «Евросети», примет участие в разработке коммуникационных стратегий для брендов, входящих в активыхолдинга S8 Capital.По мнению профильных экспертов, S8 Capital может сформировать самую мощную на российском рынке команду топ-маркетологов, пишет Sostav.