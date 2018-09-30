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Сын Наташи Королёвой отказался от учёбы в Америке

Наташа Королёва несколько лет назад отправила своего сына учиться в Майами. Архип параллельно с учёбой в Соединённых штатах продолжал обучаться в московской школе, где экстерном окончил 11 класс, сейчас парень готовится поступать в российский ВУЗ, отказавшись от учёбы в Америке.

Сын Наташи Королёвой отказался от учёбы в Америке


По словам певицы, её сын в американской школе освоил английский язык и уже пару лет изучает японский. По результатам ЕГЭ наследник Королёвой вполне мог бы поступит в МГУ, благодаря тому, что Архип экстерном окончил школу, у него есть год, чтобы определиться с выбором, в каком ВУЗе он хотел бы учиться. Артистка полагает, что её сын выберет профессию, которая будет связана с восточным направлением.

Покорять российский шоу-бизнес наследник Королёвой не намерен, скоро он выступит на сцене Кремля, но сделает это ради своей матери, а не по собственной инициативе. Певице долго пришлось уговаривать сына, чтобы он спел вместе с ней.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 01:01

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