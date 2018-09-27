В клипе Дельфина на песню 387 снялись Серебряков и Ефремов

В клипе демонстрируются некоторые элементы пыток. Визуальное оформление напоминает старые фильмы, выпускавшиеся в Советском Союзе, также есть элементы “нуара”. Сюжет, показанный на видео, неоднозначен и производит впечатление некоего “обращения к народу”. Стоит отметить, что кроме рассматриваемой песни, в альбоме данного исполнителя еще 7 треков. Эти песни, во многом, являются видением автора текущего положения вещей в мире. Словами и, как в данном случае, видеорядом, автор делится своим мнением о происходящем вокруг него, используя при этом скорее тонкие намеки, нежели прямые заявления.Стиль, в котором поет Дельфин, является весьма своеобразным и запоминающимся, что и выделяет его среди множества современных исполнителей.