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В клипе Дельфина на песню 387 снялись Серебряков и Ефремов

Музыкальный исполнитель “Дельфин”, он же Андрей Лысиков, выпустил видеоклип на песню 387 из нового альбома. Режиссерам клипа стал Ладо Кватания, а роли исполнили знаменитые Серебряков, Ефремов и другие.

В клипе Дельфина на песню 387 снялись Серебряков и Ефремов


В клипе демонстрируются некоторые элементы пыток. Визуальное оформление напоминает старые фильмы, выпускавшиеся в Советском Союзе, также есть элементы “нуара”. Сюжет, показанный на видео, неоднозначен и производит впечатление некоего “обращения к народу”. Стоит отметить, что кроме рассматриваемой песни, в альбоме данного исполнителя еще 7 треков. Эти песни, во многом, являются видением автора текущего положения вещей в мире. Словами и, как в данном случае, видеорядом, автор делится своим мнением о происходящем вокруг него, используя при этом скорее тонкие намеки, нежели прямые заявления.

Стиль, в котором поет Дельфин, является весьма своеобразным и запоминающимся, что и выделяет его среди множества современных исполнителей.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:32

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