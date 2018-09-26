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Xiaomi Redmi Note 6 Pro протестировали в бенчмарке Geekbench

Смартфон Note 6 Pro от компании Xiaomi оказался в базе системы Geekbench. Информация о наличии в новинке процессора Snapdragon 636 от Qualcomm подтвердилась.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro протестировали в бенчмарке Geekbench


В скором времени ожидается презентация долгожданных флагманских новинок от компании Xiaomi. Много слухов витало вокруг способностей и начинки данного смартфона. Однако недавно база данных программы Geekbench по измерению производительности гаджетов пополнилась на еще одно устройство, им стал Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Теперь точно известно, что новинка получила долгожданный однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 636.

Результаты тестирования Geekbench показывают, что производительность одного ядра составило 1332 тыс. балла, а всех восьми – 4675 тыс., а руководить ОС будет Android 8.1 Oreo. На дисплей установлена IPS матрица с 1080 x 2280 пиксельным разрешением и соотношением 19 к 9. Что касается камер, то они будут двойными, «основная» получит 12 и 5 МП, а «фронтальная» 20 и 2. Цветовая гамма будет очень разнообразной, способной удовлетворить самых капризных покупателей. Гаджет представят в синем, розовом, красном, золотом и в классическом черном цветах.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:29

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