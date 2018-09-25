На "Авито" выставили на продажу легендарную "Черную молнию"

Кинолента режиссера Тимура Бекмамбетова вернула былую славу советскому автомобилю, показывая его не как пережиток прошлого, но как сверхсовременный гаджет. С учетом того, что фильмы про супергероев отечественные режиссеры снимают не часто, каждая из таких лент ожидается фанатами с нетерпением. Черная молния повествует о молодом человеке, получившим в подарок от отца “Волгу” и, вскоре обнаружившим, что авто может летать. Получив новые возможности, герой фильма использует “Молнию” во благо людям.Автомобиль, принимавший участие в съемках того самого фильма, на текущий момент можно приобрести на “Авито”. По словам продавца, это машина Бекмамбетова и он согласился ее продать. Номера автомобиля все еще те, что были показаны в фильме и, не смотря на достаточно большой возраст машины, автор объявления заверяет, что авто до сих пор в отличном состоянии.