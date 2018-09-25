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На "Авито" выставили на продажу легендарную "Черную молнию"

На торговой площадке “Авито” появился необычный лот, ГАЗ-21 “Волга”. Этот автомобиль участвовал в съемках фильма “Черная молния” Бекмамбетова.

На "Авито" выставили на продажу легендарную "Черную молнию"


Кинолента режиссера Тимура Бекмамбетова вернула былую славу советскому автомобилю, показывая его не как пережиток прошлого, но как сверхсовременный гаджет. С учетом того, что фильмы про супергероев отечественные режиссеры снимают не часто, каждая из таких лент ожидается фанатами с нетерпением. Черная молния повествует о молодом человеке, получившим в подарок от отца “Волгу” и, вскоре обнаружившим, что авто может летать. Получив новые возможности, герой фильма использует “Молнию” во благо людям.

Автомобиль, принимавший участие в съемках того самого фильма, на текущий момент можно приобрести на “Авито”. По словам продавца, это машина Бекмамбетова и он согласился ее продать. Номера автомобиля все еще те, что были показаны в фильме и, не смотря на достаточно большой возраст машины, автор объявления заверяет, что авто до сих пор в отличном состоянии.


 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:58

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