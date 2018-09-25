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Кузен Елизаветы II и потомок Пушкина заключил однополый брак

Лорд Ивар Маутбаттен, который является потомком Пушкина и кузеном Елизаветы II, заключил однополый брак. В британской монаршей семье подобное событие произошло впервые.
Кузен Елизаветы II и потомок Пушкина заключил однополый брак

Бизнесмен Ивар Маутбаттен зарегистрировался в браке с Джеймсом Койлом. Торжественное мероприятие по поводу этого события не вписывалось в устоявшееся представление о свадьбах. В общей сложности на празднике присутствовало 60 человек, брачующиеся и гости были одеты в вельветовые пиджаки. Подарки молодожёнам не дарили, приглашённых на торжество, попросили оказать финансовую поддержку центру помощи страдающим болезнями позвоночника.

Формально лорда Маутбаттена не считают представителем королевской британской семьи, однако для английских монархов это событие стало настоящим потрясением. Объединённое Королевство практически всегда отличалось консервативными взглядами, поэтому гей-свадьба стала ударом для британских монархов. Тем не менее, младший сын британской королевы отправил поздравительное письмо Маутбаттену. Свой медовый месяц новоиспечённые супруги проведут в Хорватии или Греции.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:08

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