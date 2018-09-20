Московский кредитный банк восстановил работу после сбоя

На данный момент специалисты МКБ тестируют работу интернет- и мобильного банкинга. Сбой в системе произошел 19 сентября. Клиентам банка были недоступны услуги мобильного и интернет-банкинга. Кроме того, сложности в работе отмечались в отделениях банка.В настоящее время все отделения Московского кредитного банка работают в штатном режиме. Все операции по вкладам также доступны.Согласно рейтингу издания «КоммерсантЪ», на 1 августа текущего года Московский кредитный банк занимает шестое место в банковской системе Российской Федерации по размеру активов.Отделения работают в штатном режиме. Все операции по вкладам доступны.