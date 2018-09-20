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Московский кредитный банк восстановил работу после сбоя

В пресс-службе Московского кредитного банка сообщили о восстановлении работы учреждения после временного сбоя. Проблемы были связаны с некорректной работой приложений, установленных компанией-провайдером IT-услуг, пишет «Ъ».
Московский кредитный банк восстановил работу после сбоя

На данный момент специалисты МКБ тестируют работу интернет- и мобильного банкинга. Сбой в системе произошел 19 сентября. Клиентам банка были недоступны услуги мобильного и интернет-банкинга. Кроме того, сложности в работе отмечались в отделениях банка.

В настоящее время все отделения Московского кредитного банка работают в штатном режиме. Все операции по вкладам также доступны.

Согласно рейтингу издания «КоммерсантЪ», на 1 августа текущего года Московский кредитный банк занимает шестое место в банковской системе Российской Федерации по размеру активов.

Отделения работают в штатном режиме. Все операции по вкладам доступны.

 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:13
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