В Подмосковье женщина выпала из окна 13-го этажа

Трагедия произошла 13 сентября. Официальных подтверждений касательно причины гибели женщины на текущий момент не поступало, впрочем, некоторые неофициальные источники, в частности группы ВКонтакте, делятся своим мнением на этот счет. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали гибель женщины. Местные жители рассказали, что погибшая работала медсестрой.Настоящая причина смерти будет установлена лишь после получения экспертного заключения врачей и других необходимых процедур. Тем не менее, в день смерти женщина действительно, по заявлению источников, красила оконные рамы на лоджии.