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Акция: Смартфон LeEco Le 2 X526 предлагается всего за 99,99 долларов

Компания Banggood предлагает потенциальным покупателям приобрести смартфон LeEco Le 2 X526 по доступной цене. В рамках акции, которая продлится до 24 сентября, стоимость гаджета составит 99,99 долларов, по этой цене будет продано только 55 штук.

Акция: Смартфон LeEco Le 2 X526 предлагается всего за 99,99 долларов


Устройство разработчики оснастили 5,5-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Для идеального баланса между внешним видом смартфона и удобной ручкой, разработчики использовали технологию двойного сглаживания с кромочным освещением. Также гаджет наделили мощным процессором Octap-Core Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652, Adreno 510 GPU, оперативной памятью на 3 Гб, OpenGL ES 3.1 и встроенным хранилищем информации на 64 Гб.

LeEco Le 2 X526 имеет 16-мегапиксельную камеру с автофокусом, фазовым детектированием, двухтональной вспышкой на задней панели и двойным светодиодом. При этом на передней панели установлена камера на 8 мегапикселей. Операционной системой смартфона выступает Android 6.0 Marshmallow, а в качестве батареи имеется аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Также гаджет дополнен полезными датчиками.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
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