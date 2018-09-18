АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.36 USD 68.20
Курс валют на 18.09.2018

Минобороны РФ представило один из первых объектов «военного» технополиса «ЭРА»

Министерство обороны представило новый «военный» аналог «Сколкова» - технополис «ЭРА» в Анапе, пишет издание «MOS.NEWS». Первым введенным объектом этого масштабного ведомственного проекта стал госпиталь, который рассчитан на лечение порядка трех тысяч пациентов в год, причем не только военных, но и просто жителей региона. Медучреждение открыл заместитель главы Минобороны Тимур Иванов.

Военный госпиталь построен по уникальному индивидуальному проекту. Площадь здания составляет 16 тысяч квадратных метров, технически оно состоит из четырех блоков разной этажности. Есть аптека, поликлиника, отделения диагностики, хирургии, травматологии, анестезиологии, реанимации, терапия и неврология.
Минобороны РФ представило один из первых объектов «военного» технополиса «ЭРА»

Проектом предусмотрены свои газовые котельная и кислородная станции, а также автономное электроснабжение. Мощность здания позволяет обеспечить лечение 120 пациентов, а в год здесь обследование и лечение смогут проходить около трех тысяч посетителей.

«В целом мы считаем, что он будет работать не только для нужд Вооруженных сил и округа, но в том числе готов обеспечивать лечение граждан, которые проживают на территории Анапы», - рассказал о возможностях госпиталя Тимур Иванов.

В медицинском учреждении есть высокотехнологичное оборудование, а в штате находятся высококвалифицированные специалисты, все это уже в обозримом будущем позволит сделать открывшийся военный госпиталь одним из лучших в регионе и стране.

Новый ведомственный госпиталь технополиса «ЭРА» располагается на территории санатория Минобороны РФ на Пионерском проспекте в Анапе.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:37
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили признаки разрушительного цунами
На юго-западе Москвы в квартире две недели
В России расценки на бензин продолжают расти
Муж Натальи Штурм хочет отсудить сына и требует с
В Чебоксарах пропала мать двоих детей и жена
В Хакасии маленький ребенок выпил уксус и умер
Раскрыты три главных продукта питания долгожителей
Минобороны РФ представило один из первых объектов
Палеонтологи открыли древнего "тараканомуравья"
В Твери на трассе М-10 автомобиль Kia Rio
Блогер Лена Миро оправдала пьяную Ольгу Бузову в
Компания Audi представила модель нового
Лера Фрост выложила в Сети видео интимного
Эксперты составили ТОП-5 самых удачных
«Снова свадьба»: Глафира Тарханова в подвенечном
Журнал Ксении Собчак не может заплатить
ТОП-5 зарубежных седанов класса люкс по цене LADA
Глеб Жемчугов призвал Валеру Блюменкранца
Столкновение троллейбуса, маршрутки и
В Тамбовской области на пруду рыбаки обнаружили
Правительство Украины и МВФ договорились об
В Башкирии мужчина и за 2000 руб ограбил киоск
В Смоленске с автовокзала эвакуировали пассажиров
Samsung Galaxy J6 Prime получил боковой
Филипп Киркоров продолжает признаваться в любви к
Санкт-Петербурге был найден труп пожилого мужчины
Кто на первое место?: Эксперты сравнили новинки
Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на
Представлен официальный тизер рестайлинг версии
Пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу нашли
Просмотреть все новости