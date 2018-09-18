Минобороны РФ представило один из первых объектов «военного» технополиса «ЭРА»

Военный госпиталь построен по уникальному индивидуальному проекту. Площадь здания составляет 16 тысяч квадратных метров, технически оно состоит из четырех блоков разной этажности. Есть аптека, поликлиника, отделения диагностики, хирургии, травматологии, анестезиологии, реанимации, терапия и неврология.Проектом предусмотрены свои газовые котельная и кислородная станции, а также автономное электроснабжение. Мощность здания позволяет обеспечить лечение 120 пациентов, а в год здесь обследование и лечение смогут проходить около трех тысяч посетителей.«В целом мы считаем, что он будет работать не только для нужд Вооруженных сил и округа, но в том числе готов обеспечивать лечение граждан, которые проживают на территории Анапы», - рассказал о возможностях госпиталя Тимур Иванов.В медицинском учреждении есть высокотехнологичное оборудование, а в штате находятся высококвалифицированные специалисты, все это уже в обозримом будущем позволит сделать открывшийся военный госпиталь одним из лучших в регионе и стране.Новый ведомственный госпиталь технополиса «ЭРА» располагается на территории санатория Минобороны РФ на Пионерском проспекте в Анапе.