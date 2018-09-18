Ученые: Маленькие дети больше ценят не прибегающих к насилию победителей

В исследовании приняли участие 23 ребенка возрастом от 21 до 31 месяца. Первый эксперимент был проведен при участии двух кукол и некой дороги. Марионетки шли по дороге навстречу друг другу и, когда встретились, одна из кукол поклонилась, пропустив другую. 20 из 23 детей выбрали ту куклу, что прошла, а не ту, что поклонилась. Таким образом было доказано – дети любят победителей. Второй эксперимент был подобным. 2 куклы идут навстречу друг другу и в момент пересечения одна из них отталкивает другую марионетку, дабы расчистить себе путь. И в этом случае лишь 4 ребенка из 22 выбрали ту куклу, которая оттолкнула.Из этого следует, что, несмотря на любовь, испытываемую детьми к лидерам, для них цель не оправдывает средств, и хулиган не является победителем априори.