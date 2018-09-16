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Директор Samsung рассказал о переменах в дизайне Galaxy S 10

Донг Джин Ко, нынешний директор Samsung Mobile, заявил о том, что смартфоны семейства Galaxy S 10 получат значительные изменения во внешнем виде. По его словам, будет добавлен, по меньшей мере, 1 цвет.

Директор Samsung рассказал о переменах в дизайне Galaxy S 10


Согласно последним тенденциям, представители Samsung достаточно редко существенно меняют внешний вид новых гаджетов. Возможно, это обосновано тем, что, по мнению многих, смартфоны уже достигли “идеальной формы” и единственное, что менять целесообразно – это размер монитора. Впрочем, тут тоже все не так однозначно, трудно определить “идеальный” размер смартфона, с учетом того, что у каждого пользователя свои предпочтения. Нет информации касательно того, готов ли директор Samsung пойти на какие-то кардинальные перемены в дизайне десятого поколения гаджетов данной серии, однако, учитывая последние тенденции в мире смартфонов, это вполне обоснованный шаг.

Заявление Донг Джин Ко касалось внешнего вида, однако он уточнил лишь появление нового цвета корпуса устройства. Впрочем, определенные источники утверждают, что это может быть самым несущественным нововведением, в сравнении с другими.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:18
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