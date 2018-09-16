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Обнажённая Наташа Королёва решила попробовать себя в роли космонавта

Любительница SPA процедур Наташа Королёва показала себя в обнажённом виде на зло хейтерам. Видео было снято в SPA салоне Майами, где она регулярно проходит антистрессовый комплекс.

Обнажённая Наташа Королёва решила попробовать себя в роли космонавта


Известная певица принимает горячую фито-ванну, только вместо ванны она окунается по шею в бочку из кедра. Для усиления антистрессовой процедуры в помещении включают специальную подсветку. Создаётся впечатление, как будто Королёва находится в ракете, а вокруг звёздное небо. Фантазируя, она представляет себя в роли космонавта Юрия Гагарина. Певица прокомментировала своё видео фразой: «Поехали».

Королёва понимает, что отзывы на видео будут разного характера, но, обладая чувством юмора, она заранее сказала, что переживает за те «злые языки, которые могут подавиться свои ядом». Для фанатов Наташи Королёвой такое откровенное видео стало поводом для разногласий.

Знаменитая певица готовится к своему юбилейному концерту в Кремле, посвящённому её 45-летию. На постоянные репетиции тратится много энергии, именно поэтому она снимает усталость таким образом.

 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 01:01
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