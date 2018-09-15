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Эксперты нашли способ взломать любой компьютер

Эксперты сообщили, что обнаружен метод для взлома любого компьютера в мире. Большая часть современных устройств оказались уязвима перед атакой, направленной на кражу конфиденциальной информации. Как отмечает консультант по вопросам безопасности Олле Сегердал, взлом потребует всего 5 минут времени злоумышленника, но это требует наличие физического доступа к устройству.

Эксперты нашли способ взломать любой компьютер


Уязвимость даёт возможность преступникам совершить атаку за счет метода холодной перезагрузки. Он состоит в отключении либо перезапуске устройства без прекращения исполняемых задач. Затем хакеру требуется восстановить данные, которые были оставлены в оперативной памяти. Многие современные устройства могут перезаписывать хранилище собственного ОЗУ, но специалист нашел способ отключить данный процесс.

Как выяснилось, настройки, контролирующие оперативную память, не имеют защиты от физического вмешательства. Злоумышленник может попросту отключить перезапись и начать атаку при помощи подключенного USB-накопителя. Консультант отметил, что такого рода атаки зачастую нацелены на потерянные ноутбуки. Особый интерес у хакеров вызывают рабочие устройства специалистов компаний, которые могут быть исследованы для выработки процесса взлома корпоративных сетей.

 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:41
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