Эксперты нашли способ взломать любой компьютер

Уязвимость даёт возможность преступникам совершить атаку за счет метода холодной перезагрузки. Он состоит в отключении либо перезапуске устройства без прекращения исполняемых задач. Затем хакеру требуется восстановить данные, которые были оставлены в оперативной памяти. Многие современные устройства могут перезаписывать хранилище собственного ОЗУ, но специалист нашел способ отключить данный процесс.Как выяснилось, настройки, контролирующие оперативную память, не имеют защиты от физического вмешательства. Злоумышленник может попросту отключить перезапись и начать атаку при помощи подключенного USB-накопителя. Консультант отметил, что такого рода атаки зачастую нацелены на потерянные ноутбуки. Особый интерес у хакеров вызывают рабочие устройства специалистов компаний, которые могут быть исследованы для выработки процесса взлома корпоративных сетей.