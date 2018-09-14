В Санкт-Петербурге женщина заморила голодом годовалого младенца
В Санкт-Петербурге открыли уголовное дело против женщины, у которой сын возрастом 1 год был госпитализирован с диагнозом о состоянии сильного истощения. Мальчик пребывает в медучреждении, его уже перевели в обычную палату из реанимации.
Женщина возрастом 25 лет кормила ребенка исключительно грудным молоком. Малыш возрастом 1 год 4 месяца получал питание всего раз в сутки. В соответствии со словами отца ребенка, меню семьи по большей части составляют овсяные хлопья, отваренные в бульоне.
«Решается вопрос касательно предъявления подозреваемой обвинения, а также выбора меры пресечения. Расследование данного уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу, отметив, что уголовное дело открыто по статье, описывающей оставление в опасности малолетнего.
Представители аппарата детского омбудсмена Санкт-Петербурга рассказали, что претензии медиков к содержанию ребенка в данной семье имелись почти со дня рождения малыша. При этом в какой-то момент семья переехала в иной район, пытаясь избежать внимания со стороны органов опеки. Скорую вызвал отец ребенка, заметивший, что его сын умирает от голода.
Женщина возрастом 25 лет кормила ребенка исключительно грудным молоком. Малыш возрастом 1 год 4 месяца получал питание всего раз в сутки. В соответствии со словами отца ребенка, меню семьи по большей части составляют овсяные хлопья, отваренные в бульоне.
«Решается вопрос касательно предъявления подозреваемой обвинения, а также выбора меры пресечения. Расследование данного уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу, отметив, что уголовное дело открыто по статье, описывающей оставление в опасности малолетнего.
Представители аппарата детского омбудсмена Санкт-Петербурга рассказали, что претензии медиков к содержанию ребенка в данной семье имелись почти со дня рождения малыша. При этом в какой-то момент семья переехала в иной район, пытаясь избежать внимания со стороны органов опеки. Скорую вызвал отец ребенка, заметивший, что его сын умирает от голода.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:10