В Санкт-Петербурге женщина заморила голодом годовалого младенца

Женщина возрастом 25 лет кормила ребенка исключительно грудным молоком. Малыш возрастом 1 год 4 месяца получал питание всего раз в сутки. В соответствии со словами отца ребенка, меню семьи по большей части составляют овсяные хлопья, отваренные в бульоне., — сообщили в ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу, отметив, что уголовное дело открыто по статье, описывающей оставление в опасности малолетнего.Представители аппарата детского омбудсмена Санкт-Петербурга рассказали, что претензии медиков к содержанию ребенка в данной семье имелись почти со дня рождения малыша. При этом в какой-то момент семья переехала в иной район, пытаясь избежать внимания со стороны органов опеки. Скорую вызвал отец ребенка, заметивший, что его сын умирает от голода.