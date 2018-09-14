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В Санкт-Петербурге женщина заморила голодом годовалого младенца

В Санкт-Петербурге открыли уголовное дело против женщины, у которой сын возрастом 1 год был госпитализирован с диагнозом о состоянии сильного истощения. Мальчик пребывает в медучреждении, его уже перевели в обычную палату из реанимации.

В Санкт-Петербурге женщина заморила голодом годовалого младенца


Женщина возрастом 25 лет кормила ребенка исключительно грудным молоком. Малыш возрастом 1 год 4 месяца получал питание всего раз в сутки. В соответствии со словами отца ребенка, меню семьи по большей части составляют овсяные хлопья, отваренные в бульоне.

«Решается вопрос касательно предъявления подозреваемой обвинения, а также выбора меры пресечения. Расследование данного уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу, отметив, что уголовное дело открыто по статье, описывающей оставление в опасности малолетнего.

Представители аппарата детского омбудсмена Санкт-Петербурга рассказали, что претензии медиков к содержанию ребенка в данной семье имелись почти со дня рождения малыша. При этом в какой-то момент семья переехала в иной район, пытаясь избежать внимания со стороны органов опеки. Скорую вызвал отец ребенка, заметивший, что его сын умирает от голода.

 
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Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:10
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