АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Огромный и недешевый": Обзор нового iPhone Xs Max
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Новые устройства OPPO были сертифицированы TENAA

Компания OPPO готовит к выпуску более дешевые варианты смартфонов, чем презентованные ранее F9 и F9 Pro. Гаджеты PBCT10, PBCM10 и PBCM30 были сертифицированы TENAA.

Новые устройства OPPO были сертифицированы TENAA


Новинки имеют градиентную отделку, как и F9 Pro. Дизайн и характеристики тоже выглядят одинаково. Разница заключается в отказе от применения сзади датчика отпечатков пальцев. OPPO PBCT10 и OPPO PBCM30 будут иметь 6,4-дюймовый дисплей AMOLED с 2340x215x1080. Базовый вариант PBCT10 и PBCM10 будет содержать 4 ГБ оперативной и 64 ГБ – встроенной памяти. У новинок будет система Android OS OOS на Oreo. Новые модели будут питаться от аккумуляторов емкостью в 3 500 мА/ч.

По сведениям, в документах TENAA, устройства будут иметь датчик отпечатков пальцев. Но на изображениях, которые появились в Сети, нет ничего подобного. Возможно это говорит об экранном считывателе отпечатков.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple открыла предзаказ на "умные" часы Watch
После сьемок нашумевшего клипа Александр Гудков
Появилось первое изображение кроссовера Aston
Эксперт рассказал, как диагностировать
Новые устройства OPPO были сертифицированы TENAA
Таролог прокомментировала слухи о романе Сергея
Назван ТОП-10 самых распространенных японских
Ученые: Авокадо защищает организм от сахарного
Dodge Challenger и BMW M5 сравнили в гонке
YouTube запустил функцию родительского контроля
Вышла спортивная версия Toyota Yaris GR
Старшая дочь Веры Брежневой сразила фигурой в
Skoda Kodiaq RS оснастят силовым агрегатом на 240
В созвездии Водолея ученые нашли конкурента
«Гениально!»: 10-летняя дочь Алсу исполнила
Эксперты назвали смартфоны 2018 года с лучшими
Тюнингованный Mercedes-AMG S63 Cabrio по мощности
Поклонники с трудом узнали похорошевшую Леру
Google планирует представить в октябре модель
Эксперты: Toyota Rush и Mitsubishi Xpander
Ученые: Кишечные бактерии научились вырабатывать
Персонажей «Ведьмака» перенесли в Fallout 4
Ноутбук Huawei Matebook X Pro получил процессор
Иосиф Кобзон перед смертью ответил на санкции
На снимке показали бюджетный кроссовер Baojun от
38-летний супруг Ксении Бородиной «запал» на
«Балтийскую аномалию» отнесли к инопланетному
Хейтеры осудили Наталью Рудову в купальнике за
В Сети опубликовали фото невидимого авто
Ученые доказали пользу от вуду-куклы ненавистного
Просмотреть все новости