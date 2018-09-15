Новые устройства OPPO были сертифицированы TENAA

Новинки имеют градиентную отделку, как и F9 Pro. Дизайн и характеристики тоже выглядят одинаково. Разница заключается в отказе от применения сзади датчика отпечатков пальцев. OPPO PBCT10 и OPPO PBCM30 будут иметь 6,4-дюймовый дисплей AMOLED с 2340x215x1080. Базовый вариант PBCT10 и PBCM10 будет содержать 4 ГБ оперативной и 64 ГБ – встроенной памяти. У новинок будет система Android OS OOS на Oreo. Новые модели будут питаться от аккумуляторов емкостью в 3 500 мА/ч.По сведениям, в документах TENAA, устройства будут иметь датчик отпечатков пальцев. Но на изображениях, которые появились в Сети, нет ничего подобного. Возможно это говорит об экранном считывателе отпечатков.