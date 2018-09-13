В сентябре компания Toyota повысила цены на все автомобили

В частности, во всех комплектациях увеличилась цена на 22 тысячи рублей седанов Corolla и на 33-44 тысячи моделей Camry. Минивэн Alphard поднялся в цене на 96 тысяч, а стоимость внедорожника Highlander выросла на 72 тысячи. Также возросла цена на модель Land Cruiser Prado и пикап Hilux. Во всех комплектациях, кроме базовой, подорожали кроссоверы С-HR. Возросла цена и на внедорожники RAV4, Fortuner и Land Cruiser. Единственный гибрид Toyota Prius теперь будет предложен россиянам на 44 тысячи рублей больше, чем раньше.Согласно статистическим данным, в период с января по август текущего года российскими дилерами компании Toyota было реализовано 66 579 автомобилей, по сравнению с годом ранее, это на 11 процентов больше.