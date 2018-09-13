Ученые: Изобретено лечащее храп устройство
Недавно ученые представили устройство, способное избавить людей от храпа. Данный девайс представляет собой имплант, который вживляется в грудь и помогает как при остановке дыхания, так и при других проблемах с легкими.
Устройство, как отмечают ученые, будет лечить за счет силы тока определенной мощности. После вживления имплант будет “чувствовать” состояние организма, отслеживать то, как человек дышит и, по мере необходимости, направлять заряды в область диафрагмы. Ток едва ощутим спящим, однако он особым образом стимулирует определенные мышцы, благодаря сокращению которых храп и прекращается.
По словам разработчиков, первоначально технология создавалась для людей, у которых наблюдается прекращение дыхания во сне. Устройство в перспективе могло бы спасти им жизнь. Впрочем, в ходе экспериментов выяснилось, что стимулируя разные мышцы, имплант может помочь в излечении и других проблем с дыханием. Среди недостатков технологии можно отметить размер, сопоставимый с телефоном и необходимость вживления устройства под кожу.
Устройство, как отмечают ученые, будет лечить за счет силы тока определенной мощности. После вживления имплант будет “чувствовать” состояние организма, отслеживать то, как человек дышит и, по мере необходимости, направлять заряды в область диафрагмы. Ток едва ощутим спящим, однако он особым образом стимулирует определенные мышцы, благодаря сокращению которых храп и прекращается.
По словам разработчиков, первоначально технология создавалась для людей, у которых наблюдается прекращение дыхания во сне. Устройство в перспективе могло бы спасти им жизнь. Впрочем, в ходе экспериментов выяснилось, что стимулируя разные мышцы, имплант может помочь в излечении и других проблем с дыханием. Среди недостатков технологии можно отметить размер, сопоставимый с телефоном и необходимость вживления устройства под кожу.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 06:01