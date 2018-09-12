Не может быть и речи: Басков рассказал, почему не будет свадьбы с Лопыревой

Николай Басков на днях дал развёрнутое интервью изданию «Комсомольская правда», в котором в основном затрагивалась тема нового клипа с Филиппом Киркоровым «Ибица», ведь работа вызвала бурю эмоций у публики, превзойдя даже «Цвет настроения синий». Кроме того, журналисты не упустили возможности узнать, почему же свадьба с Викторией Лопыревой, о которой певец так громки заявлял в присутствии Рамзана Кадырова, так и не состоялась. Ответ «золотого голоса» России оказался довольно неожиданным, ведь о браке, как выразился Басков, речи никакой не идёт.Со слов певца, отношения даются им с Викторией Лопыревой непросто в основном из-за невозможности видеть друг друга, когда захочется, но они всё ещё ими дорожат и изо всех сил стараются сохранить. А штамп в паспорте Николай Басков считает обычной формальностью, которая не гарантирует супругам ровным счётом ничего, поэтому о свадьбе пока не может быть никакой речи.