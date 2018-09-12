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Нибиру удалось сфотографировать с Земли в Великобритании

В Великобритании очевидцы зафиксировали необычное явление, в ходе которого небо окрасилось в красный цвет. Уфологи предполагают, что это было связано приближением загадочной планеты Нибиру.

Нибиру удалось сфотографировать с Земли в Великобритании


Официально ученые еще не подтвердили существование девятой планеты Солнечной системы, однако множество людей по всему миру твердо уверены в том, что она существует. Обычно Нибиру характеризуют как планету красного цвета и невероятно огромных размеров. Ее появление ассоциируется конспирологами с концом света. Местный житель Великобритании запечатлел, по его словам, приближение планеты к Земле в ночь с 10 на 11 августа этого года.



Трудно различить саму Нибиру на этих кадрах, впрочем, такой цвет неба сам по себе является достаточно редким явлением. Многие пользователи Сети убеждены, что на представленных фото действительно видна загадочная планета. Несмотря на это, трудно сказать, оказало ли данное явления какое-то существенное влияние на Землю.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:24
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