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Рита Дакота слегла с температурой на фоне стресса из-за развода

У Риты Дакоты на фоне стресса из-за развода поднялась высокая температура. Певице даже пришлось вызывать на дом врача, так как самостоятельно справиться с недугом она не смогла.

Рита Дакота слегла с температурой на фоне стресса из-за развода


На своей странице в Instagram артистка опубликовала пост, в котором сообщила подписчикам о том, что уже несколько дней она не может выйти из дома из-за высокой температуры. Также приболела и её маленькая дочь Мия. Звезда сообщила, что довольно длительное время она пребывает в стрессовом состоянии, в результате чего организм не выстоял.

Также Дакота поблагодарила своих соседей за то, что они покупают ей лекарства и приносят еду. В связи с болезнью певице пришлось подвинуть работу и отметить все встречи. По словам артистки из-за высокой температуры у неё режет глаза, поэтому она не может читать, сейчас она лежит и смотрит фильмы на большом экране. В своём посте Рита просит поклонников посоветовать ей интересные для просмотра картины.

Стрессовое состояние у Дакоты возникло в связи с разводом с Владом Соколовским. Вместе супруги прожили три года, а в 2017 году у них родилась дочь. Рита надеется развестись с мужем-изменником мирным путём без скандалов, при этом она не будет лишать его права видеться с ребёнком.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:00
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