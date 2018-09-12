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Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
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Компания «Яндекс» определила, какой iPhone дешевел быстрее всех

В сентябре компании Apple представит новые модели смартфонов. К этой дате аналитики Яндекс.Маркета решили изучить, как менялись цены на iPhone на протяжении последних двух лет.
Компания «Яндекс» определила, какой iPhone дешевел быстрее всех

В 2017 году начались продажи iPhone 8 Plus и iPhone Х. Все купертиновские девайсы были показаны одновременно, но последняя модель поступила на рынке почти на месяц позже. Цены на iPhone 8 и 8 Plus начали постепенно снижаться с первого дня продаж. За первый месяц они упали почти на 12%. Что касается «десятой» модели, то ее стоимость в течение стартовой недели опустилась на 7%. К марту «восьмерки» подешевели на 15%, а более старший смартфон – на 20%.

Моделями 2016 года стали iPhone 7 и 7 Plus. Спустя месяц после старта продаж новинок заметно подешевели. Больше всех в цене упала модификация iPhone 7 Plus на 256 ГБ памяти. К марту нынешнего года стоимость iPhone 7 и 7 Plus в среднем снизилась на треть.

 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 04:30
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