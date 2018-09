Компания «Яндекс» определила, какой iPhone дешевел быстрее всех

В 2017 году начались продажи iPhone 8 Plus и iPhone Х. Все купертиновские девайсы были показаны одновременно, но последняя модель поступила на рынке почти на месяц позже. Цены на iPhone 8 и 8 Plus начали постепенно снижаться с первого дня продаж. За первый месяц они упали почти на 12%. Что касается «десятой» модели, то ее стоимость в течение стартовой недели опустилась на 7%. К марту «восьмерки» подешевели на 15%, а более старший смартфон – на 20%.Моделями 2016 года стали iPhone 7 и 7 Plus. Спустя месяц после старта продаж новинок заметно подешевели. Больше всех в цене упала модификация iPhone 7 Plus на 256 ГБ памяти. К марту нынешнего года стоимость iPhone 7 и 7 Plus в среднем снизилась на треть.