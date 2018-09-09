На юго-востоке Москвы водитель въехал в толпу пешеходов, трое погибли

Инцидент произошел на Люблинской улице. Водитель разогнался и влетел в толпу пешеходов, на данный момент известно о троих погибших, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления, им оказался гражданин Киргизии. По одной из версий, мужчина намеренно наехал на людей. Перед этим в кафе рядом произошла ссора, после чего началась массовая драка, кто-то из толпы применил пневматическое оружие, тогда подозреваемый решил разобраться с помощью наезда.На месте происшествия работают медики и полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.