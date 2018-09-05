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«Алчность»: За интервью с больным Борисом Моисеевым просят 300 000 рублей

Администратор Бориса Моисеева «продает» своего работодателя, скорей всего, без его согласия. Алчность руководит администрацией артиста, так как за интервью с певцом, который перенес инсульт, просят более 300 000 рублей.

«Алчность»: За интервью с больным Борисом Моисеевым просят 300 000 рублей


Об этом сообщили журналисты, которые заранее договорились с Борисом Моисеевым об интервью у него дома. Через время исполнитель песен не отвечал на сообщения и не брал трубку. Позже с репортерами связался администратор по имени Сергей. Он сказал, что журналистам не удастся взять интервью у звезды 90-х, пока они не заплатят 333 000 рублей. Общественность шокирована данной новостью. Коллеги знаменитости дружно жалеют его по поводу того, что он не интересен публике из-за болезни. В итоге оказалось, что за беседу с артистом надо заплатить, при этом не каждому журналисту посильна данная сумма.

«Алчность»: За интервью с больным Борисом Моисеевым просят 300 000 рублей


Ранее СМИ сообщали, что Борис Моисеев присутствовал на похоронах у народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Ему резко стало плохо, после чего представители артиста были вынуждены вести его под руки в помещение, в котором проходило прощание с умершим певцом. Однако, администрация исполнителя песен опровергла эти слухи, назвав их «фэйком».

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00
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