«Алчность»: За интервью с больным Борисом Моисеевым просят 300 000 рублей

Публикация от Борис Моисеев (@bmoiseevpro) 2 Сен 2018 в 1:31 PDT

Об этом сообщили журналисты, которые заранее договорились с Борисом Моисеевым об интервью у него дома. Через время исполнитель песен не отвечал на сообщения и не брал трубку. Позже с репортерами связался администратор по имени Сергей. Он сказал, что журналистам не удастся взять интервью у звезды 90-х, пока они не заплатят 333 000 рублей. Общественность шокирована данной новостью. Коллеги знаменитости дружно жалеют его по поводу того, что он не интересен публике из-за болезни. В итоге оказалось, что за беседу с артистом надо заплатить, при этом не каждому журналисту посильна данная сумма.Ранее СМИ сообщали, что Борис Моисеев присутствовал на похоронах у народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Ему резко стало плохо, после чего представители артиста были вынуждены вести его под руки в помещение, в котором проходило прощание с умершим певцом. Однако, администрация исполнителя песен опровергла эти слухи, назвав их «фэйком».