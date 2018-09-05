В Петербурге мужчина погиб после падения с 8-го этажа во время пожара
В Московском районе города Санкт-Петербурга произошел пожар. Загорелась одна из квартир в многоэтажном доме. Свидетели в соцсетях написали, что апартаменты находились на 8 этаже. Они утверждают, что из их окна выпал мужчина и разбился.
Возгорание случилось утром 5 сентября, в среду. Пожар охватил апартаменты в многоэтажном доме, расположенном на Дунайском проспекте. Находившийся там мужчина, видимо, испугался, поэтому выпрыгнул.
На тот момент спасатели уже успели установить лестницу. Пока сведения о пожаре, причинах возгорания и жертвах уточняются.
Возгорание случилось утром 5 сентября, в среду. Пожар охватил апартаменты в многоэтажном доме, расположенном на Дунайском проспекте. Находившийся там мужчина, видимо, испугался, поэтому выпрыгнул.
На тот момент спасатели уже успели установить лестницу. Пока сведения о пожаре, причинах возгорания и жертвах уточняются.
Происшествия
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 10:36