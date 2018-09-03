Альбина Джанабаева показала архивный снимок «ВИА ГРЫ»

На фотографии запечатлены Альбина Джанабаева, Надежда Мейхер-Грановская и Вера Брежнева. В подписи к кадру исполнительница написала: «Поздравляю Константина, всех причастных к созданию, девочек и всех поклонников группы!!! Сегодня нам есть что отметить». На снимке Альбина Джанабаева предстала в укороченных шортах, майке и сапогах, Вера Брежнева надела похожий наряд, но только другого цвета, а вот Надежда Мейхер-Грановская решила продемонстрировать свой живот и надела топ. Все участницы группы «ВИА ГРА» улыбаются и выглядят довольно счастливыми.Пользователи Сети принялись поздравлять коллектив с днем рождения и благодарить Константина Меладзе за создание этой группы. Но некоторые высказали свое мнение о том, что теперешний состав «ВИА ГРЫ» не сравнится в популярности с тем, что был ранее.