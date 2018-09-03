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Альбина Джанабаева показала архивный снимок «ВИА ГРЫ»

Альбина Джанабаева на странице своего Instagram опубликовала архивный снимок группы «ВИА ГРА». Исполнительница сообщила подписчикам, что сегодня коллективу исполняется 18 лет.

Альбина Джанабаева показала архивный снимок «ВИА ГРЫ»


На фотографии запечатлены Альбина Джанабаева, Надежда Мейхер-Грановская и Вера Брежнева. В подписи к кадру исполнительница написала: «Поздравляю Константина, всех причастных к созданию, девочек и всех поклонников группы!!! Сегодня нам есть что отметить». На снимке Альбина Джанабаева предстала в укороченных шортах, майке и сапогах, Вера Брежнева надела похожий наряд, но только другого цвета, а вот Надежда Мейхер-Грановская решила продемонстрировать свой живот и надела топ. Все участницы группы «ВИА ГРА» улыбаются и выглядят довольно счастливыми.

Альбина Джанабаева показала архивный снимок «ВИА ГРЫ»


Пользователи Сети принялись поздравлять коллектив с днем рождения и благодарить Константина Меладзе за создание этой группы. Но некоторые высказали свое мнение о том, что теперешний состав «ВИА ГРЫ» не сравнится в популярности с тем, что был ранее.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Вчера, 23:01
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